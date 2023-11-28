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Жильё в Дьёндьёш, Венгрия

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Газовый конвектор, 55 квадратных метров, Большая столовая-кухня, Идеальное испол…
€60,018
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Дом 6 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€163,040
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Квартира 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€197,545
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Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€73,122
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Дом 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
For sale in Mátrafüred, at the foot of the Mátra Mountains: -187 square meters -Currently u…
€115,319
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