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Квартиры в Дьёндьёш, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Газовый конвектор, 55 квадратных метров, Большая столовая-кухня, Идеальное испол…
€60,018
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Квартира 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€197,545
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