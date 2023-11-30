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Дома в Дунакеси, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€400,599
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€343,748
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€182,451
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€179,807
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€790,621
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€356,705
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€92,521
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Дом 7 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
€396,368
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€528,579
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 276 м²
€338,196
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 160 м²
€473,315
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€249,879
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Дом 8 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 8 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
€526,199
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Дом 8 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 8 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
€1,18 млн
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