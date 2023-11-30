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Жильё в Дунакеси, Венгрия

квартиры
17
дома
17
34 объекта найдено
Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€400,599
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€343,748
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€97,810
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Квартира 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€290,600
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€105,504
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€111,057
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€211,273
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€237,980
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€131,946
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€224,494
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Квартира 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€237,980
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€182,451
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€179,807
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€790,621
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€207,571
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€154,795
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€177,163
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€356,705
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€92,521
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Дом 7 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
€396,368
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€528,579
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€194,216
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€225,816
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 276 м²
€338,196
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€224,494
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 160 м²
€473,315
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€147,812
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