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Квартиры в Цеглед, Венгрия

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€58,146
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€86,995
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€94,927
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€58,173
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€105,504
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€129,567
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€66,079
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€92,548
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Квартира 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€103,098
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Квартира 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€120,312
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Квартира 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€116,346
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€155,480
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€158,124
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€155,480
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€83,293
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