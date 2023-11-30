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Венгрия
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Квартиры в Цеглед, Венгрия
Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
37 м²
€58,146
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
54 м²
€86,995
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
50 м²
€94,927
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
51 м²
€58,173
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
80 м²
€105,504
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
2
153 м²
€129,567
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
79 м²
€66,079
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
2
138 м²
€92,548
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Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
64 м²
€103,098
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Квартира 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
65 м²
€120,312
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Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
63 м²
€116,346
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
1
86 м²
€155,480
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
1
86 м²
€158,124
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
1
86 м²
€155,480
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
51 м²
€83,293
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