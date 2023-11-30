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Венгрия
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Цеглед
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50 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
99 м²
€131,946
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
37 м²
€58,146
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
70 м²
€73,774
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
2
110 м²
€124,278
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Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
95 м²
€40,985
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
92 м²
€176,898
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
95 м²
€142,523
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
111 м²
€94,927
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
85 м²
€78,004
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
54 м²
€86,995
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
50 м²
€94,927
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
106 м²
€200,934
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Дом 1 комната
Цеглед, Венгрия
1
1
20 м²
€36,755
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
62 м²
€34,110
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Дом 7 комнат
Цеглед, Венгрия
7
2
280 м²
€185,095
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
52 м²
€103,653
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Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
1
95 м²
€190,384
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
51 м²
€58,173
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Дом 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
39 м²
€55,264
Рекомендовать
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Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
2
95 м²
€171,610
Рекомендовать
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
57 м²
€19,832
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
138 м²
€128,245
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
160 м²
€129,567
Рекомендовать
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
46 м²
€103,125
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
80 м²
€105,504
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Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
2
150 м²
€145,432
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Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
70 м²
€75,360
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Дом 1 комната
Цеглед, Венгрия
1
1
98 м²
€17,187
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Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
5
2
153 м²
€129,567
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Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
4
1
92 м²
€155,744
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