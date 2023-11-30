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Жильё в Цеглед, Венгрия

квартиры
15
дома
35
50 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€131,946
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€58,146
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€73,774
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€124,278
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Дом 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 95 м²
€40,985
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€176,898
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€142,523
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€94,927
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,004
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€86,995
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€94,927
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€200,934
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Дом 1 комната в Цеглед, Венгрия
Дом 1 комната
Цеглед, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€36,755
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€34,110
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Дом 7 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 7 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€185,095
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€103,653
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Дом 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€190,384
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€58,173
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Дом 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€55,264
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Дом 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
€19,832
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€128,245
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€129,567
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€103,125
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€105,504
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Дом 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Дом 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€145,432
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Дом 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€75,360
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Дом 1 комната в Цеглед, Венгрия
Дом 1 комната
Цеглед, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€17,187
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Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€129,567
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Дом 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€155,744
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