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Жильё в Будакеси, Венгрия

квартиры
4
дома
14
18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
€343,748
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Дом 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€131,946
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€131,946
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Дом 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 30 м²
€42,307
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Дом 12 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 12 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 560 м²
€370,191
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Дом 3 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€138,821
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Квартира 1 комната в Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 69 м²
€173,461
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Дом 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€660,790
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Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€925,212
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Дом 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 30 м²
€66,105
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Дом 9 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 9 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
€661,055
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Дом 8 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 8 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
€1,13 млн
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Дом 1 комната в Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€131,946
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€182,451
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Дом 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€72,716
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Дом 1 комната в Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€50,240
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Дом 1 комната в Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
€288,220
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