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Квартиры в Будакеси, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
€343,748
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€131,946
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Квартира 1 комната в Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 69 м²
€173,461
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€182,451
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