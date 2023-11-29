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Квартиры в Биаторбадь, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€323,876
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Квартира 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
For sale in Biatorbágy, in the quiet cul-de-sac of the green island /Viadukt/ residential pa…
€157,086
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Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€235,761
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Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€104,637
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Квартира 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 86 м²
€91,524
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