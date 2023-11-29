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Жильё в Биаторбадь, Венгрия

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20 объектов найдено
Дом в Биаторбадь, Венгрия
Дом
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
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Дом 7 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
€915,244
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Квартира 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€323,876
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Дом 6 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
€705,446
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€94,147
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Дом 8 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 8 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
€419,570
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Дом 3 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€63,202
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Квартира 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
For sale in Biatorbágy, in the quiet cul-de-sac of the green island /Viadukt/ residential pa…
€157,086
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Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€235,761
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Дом 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 010 м²
€1,05 млн
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Дом 6 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€262,248
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Дом 7 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€463,916
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€118,011
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,412
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Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€104,637
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Дом 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€390,749
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Квартира 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 86 м²
€91,524
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Дом 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
€262,221
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Дом 6 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€207,176
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Дом 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€521,873
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