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Realting.com
Венгрия
Жилая
Биаторбадь
Жильё в Биаторбадь, Венгрия
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20 объектов найдено
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Дом
Биаторбадь, Венгрия
107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
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Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
7
3
410 м²
€915,244
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Квартира 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5
2
148 м²
€323,876
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Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6
3
256 м²
€705,446
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
50 м²
€94,147
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Дом 8 комнат
Биаторбадь, Венгрия
8
4
265 м²
€419,570
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Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3
1
52 м²
€63,202
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Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
54 м²
For sale in Biatorbágy, in the quiet cul-de-sac of the green island /Viadukt/ residential pa…
€157,086
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Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4
1
102 м²
€235,761
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Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5
4
1 010 м²
€1,05 млн
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Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6
2
138 м²
€262,248
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Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
7
2
172 м²
€463,916
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
60 м²
€118,011
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Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
1
50 м²
€78,412
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Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4
2
137 м²
€104,637
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Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4
1
125 м²
€390,749
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Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2
86 м²
€91,524
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Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4
1
169 м²
€262,221
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Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6
1
140 м²
€207,176
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Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5
2
165 м²
€521,873
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