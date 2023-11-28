Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Балатонфюред
  5. Дома

Дома в Балатонфюред, Венгрия

18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€349,242
Оставить заявку
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 054 м²
€1,66 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€552,576
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€785,729
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€354,761
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€517,688
Оставить заявку
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€417,829
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
€1,05 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€465,743
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€628,884
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€564,989
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€275,925
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 150 м²
€486,793
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
€749,925
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€96,569
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
€1,55 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€415,202
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€131,566
Оставить заявку
Realting.com
Перейти