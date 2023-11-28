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Жильё в Балатонсарсо, Венгрия

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16 объектов найдено
Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Современный дом для отдыха у бассейна всего в 5 минутах от западного пляжа! Покупка иногда! …
€66,570
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,489
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,920
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€80,985
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Дом 15 комнат в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 15 комнат
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 354 м²
For sale is a 13-bedroom guesthouse in Balatonföldvár, where team building and relaxation go…
€787,546
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Дом 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€196,304
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Дом 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€210,451
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Дом 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€192,277
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Дом 6 комнат в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€232,996
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Дом 3 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€196,304
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Дом 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€421,166
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Дом 4 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€761,206
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Квартира 2 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€117,677
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Дом 3 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€263,130
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Дом 19 комнат в Балатонсарсо, Венгрия
Дом 19 комнат
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 364 м²
€684,822
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Квартира 3 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
1) Location - It is located in one of the most beautiful parts of the Lake Balaton area, in…
€276,299
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