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Квартиры в Балатонсарсо, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Современный дом для отдыха у бассейна всего в 5 минутах от западного пляжа! Покупка иногда! …
€66,570
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,489
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,920
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€80,985
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Квартира 2 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€117,677
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Квартира 3 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
1) Location - It is located in one of the most beautiful parts of the Lake Balaton area, in…
€276,299
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