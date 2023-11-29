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Инвестиционная недвижимость в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
3
Кечкемет
3
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€288,676
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
€603,594
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€410,893
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€1,26 млн
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Инвестиционная в Эршекчанад, Венгрия
Инвестиционная
Эршекчанад, Венгрия
Площадь 34 363 м²
€5,25 млн
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Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун

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