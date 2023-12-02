Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Сикея
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Сикея, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Сикея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сикея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти