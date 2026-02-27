Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Южные Эгейские острова
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в периферии Южные Эгейские острова, Греция

1 объект найдено
Дуплекс 8 комнат в Картерадос, Греция
Дуплекс 8 комнат
Картерадос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Санторини - недвижимость с двойным проживанием, частный двор и инвалидная коляска - 1/6 Влад…
$97,910
