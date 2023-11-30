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Отели в Ретимнон, Греция

коммерческая недвижимость
17
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2 объекта найдено
Отель 117 комнат с furnishings в Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат с furnishings
Сфакаки, Греция
Комнаты 117
Площадь 5 847 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
€9,00 млн
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Grekodom Development
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Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 14
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
€950,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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