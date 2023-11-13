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Магазины в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
8
Афины
8
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9 объектов найдено
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Магазин 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
€45,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
€76,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 176 м²
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
€280,000
Магазин 2 спальни в Thoriko, Греция
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 190 м²
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
€1,000,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 120 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€70,000

Типы недвижимости в периферийная единица Центральные Афины

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
склады
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