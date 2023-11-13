Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Центральные Афины
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Центральные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
691
отели
58
офисы
10
производственные здания
7
склады
3
магазины
9
Инвестиционная В архив
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная 6 спален в Афины, Греция
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
€50,000
Инвестиционная 3 спальни с патио в Афины, Греция
Инвестиционная 3 спальни с патио
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
€20,000
Realting.com
Перейти