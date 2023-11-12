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Квартиры в Пеания, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 132 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€375,000
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€270,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€167,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€110,000
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