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Отели в Nea Kallikrateia, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 100 м² в Nea Kallikrateia, Греция
Отель 1 100 м²
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 37
Кол-во ванных комнат 40
Площадь 1 100 м²
Имущественный код: HPS4757 - Отель для продажи в Калликратии Nea Kallikrateia за 1,650.000 е…
$1,90 млн
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