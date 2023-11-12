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Отели в Неа-Каликратия, Греция

коммерческая недвижимость
9
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2 объекта найдено
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение Феникс", Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 12
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€950,000
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