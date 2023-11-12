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Коммерческая недвижимость в Неа-Каликратия, Греция

9 объектов найдено
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Коммерческая 10 спален в Поселение "Вина", Греция
Коммерческая 10 спален
Поселение "Вина", Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Property Code: HPS2475 - Building FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for €950.000 . T…
€950,000
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение Феникс", Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 12
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€950,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 1
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение площадью 770 кв.м в одном из самых проходимых мест в Каллик…
€870,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Каликратия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продаётся площадью 67 кв.м на полуострове Халкидики. Здание состоит из: 1) Коммерческого пом…
€550,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение "Нижний мир", Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение "Нижний мир", Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
€160,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Каликратия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Каликратия, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Подвалиме…
€450,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Pavlos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€330,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение Феникс", Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€550,000
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