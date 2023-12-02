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Коммерческая недвижимость в Municipality of Voute, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в центре туристического поселка, имеет ши…
€700,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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