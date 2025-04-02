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Коммерческая недвижимость в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

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Коммерческое помещение 1 100 м²
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Kavala, Center: For sale corner commercial building of 1100 sq.m. on 3 levels that communica…
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Склад 100 м² в Kavala Prefecture, Греция
Склад 100 м²
Kavala Prefecture, Греция
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Агентство
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Языки общения
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Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
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Коммерческое помещение 552 м²
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Площадь 240 м²
Код объекта: HPS5325-ОтельПРОДАЕТСЯ за €800.000. Этот меблированный отель площадью 240 кв. м…
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Отель 1 286 м²
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Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
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English, Русский, Ελληνικά
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Скала Потамиас, Греция
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
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Grekodom Development
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