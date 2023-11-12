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Отели в Малия, Греция

коммерческая недвижимость
18
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11 объектов найдено
Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Stalida, Греция
Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€1,40 млн
Отель 19 комнат с furnishings в Малия, Греция
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 19
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings в Stalida, Греция
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 13
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€999,000
Отель 12 комнат с видом на город, с furnishings в Stalida, Греция
Отель 12 комнат с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 12
Площадь 499 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отель в развитой туристической зоне всего в 150 метрах от песчаного п…
Цена по запросу
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Малия, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Малия, Греция
Комнаты 14
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
€1,64 млн
Отель 12 комнат с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Малия, Греция
Отель 12 комнат с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
Комнаты 12
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€1,30 млн
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stalida, Греция
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 23
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
€1,80 млн
Отель 19 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Stalida, Греция
Отель 19 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 19
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
€650,000
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Малия, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
€790,000
Отель 19 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Малия, Греция
Отель 19 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малия, Греция
Комнаты 19
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
€1,20 млн
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Малия, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Малия, Греция
Комнаты 15
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
€550,000
Realting.com
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