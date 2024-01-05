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Отели в сообщество, Греция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Число комнат 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
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Grekodom Development
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Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы в Elounda, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 28
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Число комнат 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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