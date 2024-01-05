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Коммерческая недвижимость в сообщество, Греция

отели
3
10 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
€480,000
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Grekodom Development
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Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Число комнат 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
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Grekodom Development
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Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы в Elounda, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 28
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
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Grekodom Development
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Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Число комнат 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Elounda, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
€950,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 55 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объек…
€96,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 1
Площадь 745 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 59 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвижи…
€75,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
€690,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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