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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
180 м²
1
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
€480,000
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
17
900 м²
1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы
Elounda, Греция
28
1 500 м²
1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
29
1 100 м²
1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Elounda, Греция
1
220 м²
1
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
€950,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
55 м²
1
Продается бизнес площадью 55 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объек…
€96,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
1
745 м²
1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
1
850 м²
1
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
€3,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
59 м²
1
Продается бизнес площадью 59 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвижи…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
450 м²
1
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
€690,000
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