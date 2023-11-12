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Коммерческая недвижимость в Kissamos Municipality, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Tsourouniana, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Tsourouniana, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается готовый бизнес, рассчитанный на строительство 4 вилл (1-я вилла полностью готова к…
€900,000
Отель 16 комнат с furnishings в Нопигия, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 16
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
€1,80 млн
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Платанос, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Платанос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
€450,000
Realting.com
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