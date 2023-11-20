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Отели в Гази, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Аммудара, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Аммудара, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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