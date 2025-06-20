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Квартиры с видом на море в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Лимни, Греция
Квартира 5 комнат
Лимни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$153,235
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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