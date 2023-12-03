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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Лерос, Греция

Айия-Марина
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Alinda, Греция
Комнаты 1
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове Лерос! Комплек…
€1,79 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alinda, Греция
Комнаты 1
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове …
€1,23 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vromolithos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vromolithos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
€1,55 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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