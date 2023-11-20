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Agia Marina
Коммерческая недвижимость в Agia Marina, Греция
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9 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Alinda, Греция
1
402 м²
1
Продается жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове Лерос! Комплек…
€1,79 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alinda, Греция
1
402 м²
1
Продается недостроенный жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове …
€1,23 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
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Отель с Spalni
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
€950,000
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Коммерческая 1 спальня
Agia Marina, Греция
1
770 м²
Код недвижимости: 1575 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Здание общей площадью 770 кв.м,…
€900,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
142 м²
1
Продается помещение в районе Вари на юге Афин.Отличный инвестиционный проект! В данный момен…
€460,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
880 м²
1
Продается четырехуровневое здание площадью 880 кв.м под выставочный центр машин. Площадь зем…
€2,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kitsi, Греция
1
2 300 м²
1
Шестиэтажное здание расположено в районе Вула, одном из самых благоустроенных, красивых и пр…
€8,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vromolithos, Греция
1
350 м²
1
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
€1,55 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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