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Коммерческая недвижимость в Asvestochori, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 410 кв.м в Салониках. Помещение сдано в аренду в д…
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 702 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение, которое состоит из двух помещений. В данный момент оба пом…
€600,000
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