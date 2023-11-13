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Квартиры в Asvestochori, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€270,000
Realting.com
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