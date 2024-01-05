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Отели в периферийная единица Арголида, Греция

коммерческая недвижимость
8
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3 объекта найдено
Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Property Code: 11196 - Hotel FOR SALE in Asini Tolo for €1.500.000 . This 480 sq. m. furnish…
Цена по запросу
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Отель 1 комната в Lefkakia, Греция
Отель 1 комната
Lefkakia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
€3,80 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 470 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Недвижимость продает…
€1,50 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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