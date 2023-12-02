Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Айос-Николаос
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Айос-Николаос, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
8 объектов найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€950,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€220,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€142,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€270,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€1,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти