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Квартиры в Teshie, Гана

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Teshie, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Teshie, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP113Этот новый комплекс представляет собой апартаменты с спальнями 3, расп…
€189,493
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Teshie, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Teshie, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP131Этот дом представляет собой 4 Дом с спальней с 2 Кварталы персонала в …
€284,239
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