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Продажа новостроек в Кофоридуа

Aburi
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Вилла Rosewood Residences
Вилла Rosewood Residences
Aburi, Гана
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Ощутите суть сдержанной роскоши в Rosewood Residences. Расположенные в спокойных объятиях Абури, наши минималистичные, но изысканные дома для отпуска с 4 спальнями предлагают убежище комфорта и изысканности. Каждая резиденция тщательно продумана с вневременной архитектурой, в то же время о…
Застройщик
Connect Deluxe Property Solutions
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