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Коммерческая недвижимость в Гольдберг, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Гольдберг, Германия
Коммерческая
Гольдберг, Германия
Площадь 944 м²
Доход с аренды в год: 45 295 €Доход в месяц: 3 775 €Земельный участок: 3751 кв. мГод построй…
€525,000
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