  2. Гамбия
  3. Kombo NorthSaint Mary
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Kombo NorthSaint Mary

Западный район
1
Brikama
1
Kanifing Municipal Council
1
Serrekunda
1
Многоквартирный жилой дом The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Гамбия
от
$114,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты на продажу | Сенегамбия Стрип The Hub - Роскошь, живущая в сердце Сенегамбии Цены начинаются от $114 000 за 1-комнатную квартиру Откройте для себя новый уровень жизни в The Hub, исключительном роскошном жилом комплексе, расположенном в оживленном сердце знаменито…
Агентство
GamRealty
