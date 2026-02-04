  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Kanifing Municipal Council
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Kanifing Municipal Council

Serrekunda
1
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Serrekunda, Гамбия
от
$105,262
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Студии и 2 и 3 спальни полностью меблированные апартаменты | Платиновая башня | Кейп-Пойнт Опыт роскошной жизни на берегу океана в Платиновой башне в Кейп-Пойнте. Добро пожаловать в Платиновую башню - главный роскошный комплекс Гамбии, идеально расположенный в престижном районе Кейппои…
