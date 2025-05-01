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Дома с террасой в Kombo NorthSaint Mary, Гамбия

Sukuta
5
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Old Yundum, Гамбия
Таунхаус 4 комнаты
Old Yundum, Гамбия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
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$69,500
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Типы недвижимости в Kombo NorthSaint Mary

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Kombo NorthSaint Mary, Гамбия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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