Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Kombo NorthSaint Mary
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Kombo NorthSaint Mary, Гамбия

Sukuta
5
1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Sukuta, Гамбия
Таунхаус 1 комната
Sukuta, Гамбия
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
3 минуты ходьбы от перстинных пляжей - в настоящее время под конструкцией 25% ПРОДАНО В ТЕЧЕ…
$147,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Kombo NorthSaint Mary

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Kombo NorthSaint Mary, Гамбия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти