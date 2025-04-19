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Продажа новостроек в Kanifing Municipal Council

Serrekunda
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Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Многоквартирный жилой дом The Platinum Tower
Serrekunda, Гамбия
от
$95,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
1 объект недвижимости 1
Студии и полностью меблированные апартаменты с 2 и 3 спальнями | Platinum Tower | Cape Point Ощутите роскошную жизнь на берегу океана в Platinum Tower в Cape Point. Добро пожаловать в Platinum Tower – первоклассный роскошный комплекс в Гамбии, идеально расположенный в престижном районе Кей…
Агентство
GamRealty
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