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Дома с садом в Гамбии

Sukuta
5
Западный район
26
3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Gunjur, Гамбия
Дом 2 спальни
Gunjur, Гамбия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to TAF City, Gambia’s Premier Smart City Development   Location: Kombo South, …
$54,000
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Дом 3 спальни в Sifoe, Гамбия
Дом 3 спальни
Sifoe, Гамбия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 26 000 м²
Количество этажей 2
26.000 m2 Sanctuary with Furnished Compound | Siffoe-Gunjur CALL US FOR MORE DETAILS OR A…
$210,000
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Таунхаус 4 комнаты в Old Yundum, Гамбия
Таунхаус 4 комнаты
Old Yundum, Гамбия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Welcome to Airport Residency, The Gambia – TRUE VALUE FOR MONEY! CALL +220 2696613 FOR VI…
$69,500
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Типы недвижимости в Гамбии

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