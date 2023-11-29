Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гамбия
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Гамбии

Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Top Rated Small Luxury Apartment Complex For Sale | Brufut Heights – Trankil The Gambia в Brufut, Гамбия
Top Rated Small Luxury Apartment Complex For Sale | Brufut Heights – Trankil The Gambia
Brufut, Гамбия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Top Rated Small Luxury Apartment Complex For Sale | Brufut Heights – Trankil The Gambia “…
€850,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GamRealty
Языки общения: English, Deutsch, Français, Dutch
Realting.com
Перейти