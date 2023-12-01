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Квартиры в Ивелин, Франция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Параметры недвижимости в Ивелин, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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