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Дома в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция

1 объект найдено
Дом 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Дом 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Элегантный и просторный семейный дом площадью 118 м², идеально расположенный на ровном участ…
€750,000
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