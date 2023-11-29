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Шале в Верхняя Гаронна, Франция

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1 объект найдено
Шале 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тулуза, Франция
Шале 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 1 400 м²
Старинное шато расположено недалеко от Тулузы, Франция. Шато площадью 1400 кв.м состоит из о…
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Верхняя Гаронна, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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