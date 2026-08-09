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Жилье в Верхнем Рейне, Франция

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Mulhouse
73
Thann Guebwiller
35
Танн
24
Kingersheim
18
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121 объект найдено
Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$231,220
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$206,820
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 4 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$375,297
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$215,840
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$199,849
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$180,195
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Квартира 3 спальни в Rouffach, Франция
Квартира 3 спальни
Rouffach, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Это типичное здание 17 века. Чтобы сохранить эту архитектурную красоту, экологически чистая …
$342,764
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$252,716
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$212,354
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$205,658
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$590,832
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$195,201
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$242,839
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$217,277
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$446,755
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
NA | Апартаменты
$202,173
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$176,620
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$187,141
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$579,213
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$261,895
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$196,363
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$251,554
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
| Апартаменты
$261,430
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Квартира 3 спальни в Rouffach, Франция
Квартира 3 спальни
Rouffach, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 1
Это типичное здание 17 века. Чтобы сохранить эту архитектурную красоту, экологически чистая …
$445,244
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Квартира 2 спальни в Rouffach, Франция
Квартира 2 спальни
Rouffach, Франция
Количество спален 2
Это типичное здание 17 века. Чтобы сохранить эту архитектурную красоту, экологически чистая …
$357,869
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Квартира 2 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 2 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$203,334
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Квартира 2 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 2 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$173,125
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$195,201
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Типы недвижимости в Верхнем Рейне

квартиры

Параметры недвижимости в Верхнем Рейне, Франция

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